Скончался актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший
11 марта 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Дорлиак-младший родился 22 февраля 1937-го в Москве, в семье актёра Вахтанговского театра Дмитрия Львовича Дорлиака. После смерти отца его воспитывала тётя — оперная певица Нина Дорлиак, супруга Святослава Рихтера.
Большую часть жизни он отдал театрам на Малой Бронной и на Таганке. Некоторое время служил в Ленкоме. Также зрители могут помнить его по кинофильмам «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Мегрэ колеблется».
Актёр Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года. Отпевание Дмитрия Дмитриевича
прошло в храме Александра Невского в Париже 2 марта. Перед смертью он тяжело болел.
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