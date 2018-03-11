Скончался актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший

Дорлиак-младший родился 22 февраля 1937-го в Москве, в семье актёра Вахтанговского театра Дмитрия Львовича Дорлиака. После смерти отца его воспитывала тётя — оперная певица Нина Дорлиак, супруга Святослава Рихтера.

Большую часть жизни он отдал театрам на Малой Бронной и на Таганке. Некоторое время служил в Ленкоме. Также зрители могут помнить его по кинофильмам «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Мегрэ колеблется».









Актёр Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года. Отпевание Дмитрия Дмитриевича

прошло в храме Александра Невского в Париже 2 марта. Перед смертью он тяжело болел.