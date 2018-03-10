Иван Жидков попал в больницу

Иван Жидков сообщил поклонникам неожиданную новость. Как оказалось, несколько дней назад он был госпитализирован в больницу. Артист попал в клинику с токсическим отравлением.

Иван недоумевает, что послужило причиной недуга. Он считает, что негативные последствия появились из-за лекарств, которые Иван принимал. Однако это не точные данные, более подробную информацию озвучат лечащие врачи актёра после экспертизы.

Жидков признаётся, что волновать поклонников не хотел, поэтому рассказывать о своей болезни ранее не стал. Подписчики, в свою очередь, пожелали Жидкову скорее выздороветь и вернуться к любимой работе.