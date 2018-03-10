Иван Жидков попал в больницу
10 марта 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Иван Жидков сообщил поклонникам неожиданную новость. Как оказалось, несколько дней назад он был госпитализирован в больницу. Артист попал в клинику с токсическим отравлением.
Иван недоумевает, что послужило причиной недуга. Он считает, что негативные последствия появились из-за лекарств, которые Иван принимал. Однако это не точные данные, более подробную информацию озвучат лечащие врачи актёра после экспертизы.
Жидков признаётся, что волновать поклонников не хотел, поэтому рассказывать о своей болезни ранее не стал. Подписчики, в свою очередь, пожелали Жидкову скорее выздороветь и вернуться к любимой работе.
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