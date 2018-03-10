Ширвиндт похвалил вкус Росксаны Бабаян, признавшейся ему в любви
10 марта 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист, художественный руководитель "Театра Сатиры" Александр Ширвиндт похвалил вкус певицы Роксаны Бабаян. Артистка Роксана Бабаян - вдова самого лучшего друга Ширвиндта актера Михаила Державина.Программа "Сегодня вечером", которую проведут Юлия Меньшова и Максим Галкин, будет посвящена легендарному дуэту - Александр Ширвиндт - Михаил Державин. Своими воспоминаниями поделятся Роксана Бабаян, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.
Роксана Бабаян признается в любви к Ширвиндту. А он мгновенно парирует: "У нее хороший вкус". Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий признался, что он сначала записывает свои мысли на бумаге, а потом зачитывает их. А про Ширвиндта Жванецкий отметил, что он постоянно придумывает шутки и сразу их произносит.
Александр Ширвиндт и Михаил Державин дружили с самого детства и более 70 лет.
Недавно Державин скончался.
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