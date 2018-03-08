Евгений Маргулис: Музыка бывает только двух видов – хорошая и плохая

"Я очень не люблю жанровых классификаций. Музыка – это и есть музыка. Она для меня бывает только двух видов – хорошая и плохая. Сейчас, слава богу, такое время, когда каждый может выбрать то, что ему по вкусу. А рассуждать, какие там жанры умерли или не умерли, – не наше собачье дело. Всё это вкусовщина. Музыка жива – вот что я могу сказать с уверенностью", - считает автор и ведущий музыкальной программы «Квартирник», известный музыкант Евгений Маргулис.



По словам Маргулиса, если ты не бунтуешь в молодости… – то у тебя нет сердца. А если бунтуешь в старости, то у тебя нет ума... "Существуют закономерности, связанные с телевидением. Молодёжь телевизор не смотрит, предпочитает интернет – соответственно, моё телевизионное начальство делает ставку на мэтров. Была бы моя воля – я показывал бы только молодняк. Есть что показать! Новое поколение выбрало себе музыку улиц – вот тебе, пожалуйста, и социальная значимость. А если они поют про любовь, то это такая любовь, что чёрт подери!", - говорил Маргулис.



Подробно интервью Евгения Маргулиса читайте в свежем номере "Аргументов недели".



