Виталий Милонов высказался о фильме Кирилла Серебренникова "Лето" и легендарном рок-музыканте Викторе Цое. По мнению Милонова, фильм, в котором режиссер показал Цоя геем, не кино, а "политическая технология".

Полную версию видеоинтервью главного редактора еженедельника "Аргументы недели" Андрея Угланова с Виталием Милоновым можно посмотреть на Youtube канале "За углом".

Виталий Милонов обращался в Минкульт с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму "Лето".

По его мнению, Серебренников "измазал в дерьме Виктора Цоя" "...Цоя, которого мы знаем, и который среди нас жил. Да, он был повеса, мог выпить, покурить, подруг у него было достаточно много. Но он не был гомосексуалистом, это неправда, а в фильме он показан гомосексуалистом", - рассказал депутат в интервью "Аргументам недели".

Сейчас Кирилл Серебренников сидит под домашним арестом. "Я по-христиански сострадаю заключенному", - отметил депутат и уточнил: "Я не про Серебрянникова говорю, я говорю про то, что вышел не фильм, это наглая фальсификация истории "падения большого «красного ястреба», разрушение Советского Союза". По словам Милонова, история "трагична, сложна, неоднозначна". "Но это наша история, и какое право имеет человек переписывать эту историю?" - возмущен он.

"Серебрянников, как гомосексуалист, пытается привить молодежи ложное ощущение, что перспективные талантливые люди всегда должны быть «талантливы» во всем, в том числе и в гомосексуализме", - полагает Милонов.

"...Я пониманию, откуда это берется. Серебрянников и его товарищи – это люди с глубочайшим моральным поражением души пытаются создать вокруг себя иллюзорный мирок, когда их грех и порок становится нормой", - сказал человек, который стал визитной карточкой Петербурга, но не его парадного крыльца, а изнанки - мистической, загадочной и ортодоксальной.