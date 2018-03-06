Врачи прокомментировали состояние актера Валерия Гаркалина
6 марта 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
В НИИ им. Склифосовского прокомментировали во вторник, 6 марта, состояние народного артиста России Валерия Гаркалина. Он был госпитализирован после того, как плохо почувствовал себя на гастролях.
Согласно последней информации, в настоящий момент Гаркалин находится в состоянии средней тяжести в отделении острых эндотоксикозов, передает РИА "Новости". Накануне вечером температура актера была слегка повышена, однако сегодня утром она пришла в норму.
Ранее дочь артиста сообщила, что ее отец попал в больницу с диагнозом "воспаление легких". Позже выяснилось, что он находился в экстренной реанимации, однако затем был переведен в общую.
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