Врачи прокомментировали состояние актера Валерия Гаркалина

В НИИ им. Склифосовского прокомментировали во вторник, 6 марта, состояние народного артиста России Валерия Гаркалина. Он был госпитализирован после того, как плохо почувствовал себя на гастролях.

Согласно последней информации, в настоящий момент Гаркалин находится в состоянии средней тяжести в отделении острых эндотоксикозов, передает РИА "Новости". Накануне вечером температура актера была слегка повышена, однако сегодня утром она пришла в норму.

Ранее дочь артиста сообщила, что ее отец попал в больницу с диагнозом "воспаление легких". Позже выяснилось, что он находился в экстренной реанимации, однако затем был переведен в общую.