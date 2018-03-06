В этом году церемония вручения премии "Оскар" побила все антирейтинги
6 марта 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Церемония вручения наград американской киноакадемии в 2018 году побила все антирейтинги. Согласно последней информации, "Оскар" посмотрело наименьшее количество зрителей за всю историю его существования.
Уточняется, что за церемонией, которая состоялась в ночь на минувший понедельник, наблюдали 26,5 миллиона человек, что на 19 процентов меньше, чем в прошлом году, когда зрителей было 34,4 миллиона человек, передает во вторник, 6 марта, портал "Газета.Ru".
Интересно, что с 2007 года данное мероприятие стало самым долгим – его транслировали в течение 3 часов 50 минут, сообщает издание Hollywood Reporter.
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