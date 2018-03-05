Режиссер Андрей Звягинцев намерен и дальше биться за "Оскар"
5 марта 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Российский режиссер Андрей Звягинцев и его продюсеры не планируют сдаваться. Согласно последней информации, команда и дальше намерена биться за получение престижной американской кинопремии "Оскар".
Один из продюсеров фильма "Нелюбовь", который не победил в этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", Сергей Мелькумов отметил, что Звягинцев и его коллеги недовольны результатом. Он также подчеркнул, что новая картина еще не снимается, однако в будущем планируется очередное выдвижение на премию.
По словам Мелькумова, Звягинцев не снимает свои фильмы непосредственно для получения наград, однако упускать возможность их получения не собирается, передает Агентство городских новостей "Москва".
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