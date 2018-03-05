Политической ангажированностью назвал Газзаев присуждение «Оскара» фильму «Икар»

Картина Брайана Фогеля «Икар» о допинг-скандале вокруг России получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Валерий Газзаев - заместитель председателя комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике назвал эту победу политической ангажированностью.

В беседе с журналистами RT депутат отметил, что картина, снятая при участии экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, получила премию не просто так.

«Это продолжение всё той же политической ангажированности. На протяжении полутора лет искусственно создавался этот допинговый скандал. Но сегодня мы пришли хотя бы к восстановлению нашего олимпийского комитета в правах. Правда, без объяснений и доказательств по дисквалификации наших спортсменов. Спорт стал инструментом политического давления, все эти вопросы на поверхности», — заявил он.

Фильм Брайана Фогеля рассказывается о велогонщике-любителе, который пытается выиграть соревнования с помощью допинга. Он обращается помощью к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Картина на IMDB он получил 8 баллов из 10.