В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной американской кинонаграды "Оскар". Обычно звездные актрисы демонстрируют на красной дорожке свои наряды. Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Если на церемониях "Золотой Глобус" и "Грэмми" актрисы по договорённости выходили в чёрных платьях, выражая своё отношение к секс-скандалам в киноиндустрии, то на "Оскаре" актрисы решили просто блистать, - сообщает kp.ru.

По сведениям западных СМИ, наряды актрис категории А должны выглядеть не менее чем на 10 миллионов долларов. Восхитила в платье расцветки "черное с золотом" с закрытым декольте и открытыми руками 53-летняя актриса Сандра Баллок. Она блестяще выглядела на красной дорожке. Очевидно, голливудская актриса тщательно следит за своей фигурой.









80-летняя королева фитнеса Джейн Фонда - образец для подражания. Даже юные девушки могут позавидовать ее талии. Ее лицо выглядит одухотворенным и счастливым, хотя, естественно, в таком возрасте у любой дамы есть морщины. Фонду хвалят за то, что не перетянула лицо ботоксом, оставила все свои морщинки, но сохранила изумительной фигуру. Белое платье подчеркнуло ее идеальную фигуру.









А вот 51-летняя актриса, супруга миллиардера Сальма Хайек не впечатлила нарядом.