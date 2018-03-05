Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Картина Гильермо дель Торо «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм». 90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке»

Картина «Форма воды»,получившая главную премию «Оскар», заявлена в 13 номинациях. За главную награду боролись такие ленты, как «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», - сообщает Газета.ру.

Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без награды.