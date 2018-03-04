«CHELоВЕК ТЕАТРА» будет учить и обсуждать проблемы

С 3 марта в рамках челябинского фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА» стартовала серия мастер-классов. В этом году, помимо спектаклей, запланировано проведение открытых уроков, лекций и творческих встреч.

«Первый пробный шаг мы предприняли на прошлом фестивале, тогда режиссер из Ирана проводил мастер-класс с учащимися театральных студий. Мероприятие вызвало большой интерес, и мы решили расширить эту часть программы: в этот раз помимо мастер-классов будут еще лекции и творческие встречи», - прокомментировал один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Нового художественного театра Евгений Гельфонд.

Первой мастер-класс провела бывшая челябинка, ныне актриса из труппы Александра Калягина, лауреат премии «Золотая маска» Наталья Благих. 3 марта в институте культуры собрались студенты вуза, учащиеся театральной школы и городских студий, актеры из любительских коллективов.

Также в субботу челябинские театралы познакомились с Долгопрудненским театром «Город», работа которого посвящена Александру Вертинскому. Завершит второй день фестиваля творческая встреча с грузинским актером Элгуджей Бурдули. Публика услышит рассказ о творческом пути, работе в кино, а также чтецкие и вокальные номера.

В воскресенье, 4 марта, в фестивальной программе значились сразу три спектакля. «Сны Гамлета» - оригинальная фантазия на знаменитые шекспировские тексты, написанная Ниной Мазур. Моноспектакль показала актриса из Владимира.

Любителям классики свою версию «Вишневого сада» представил коллектив театра «Самарская площадь». Третьим показом воскресенья стал спектакль «А была ли певица?» по пьесе Ионеско, который привез на фестиваль озерский театр «Наш дом».

В понедельник, 5 марта, участники фестиваля проведут круглый стол на тему «Роль театральных фестивалей в формировании и развитии культурной среды промышленного города». К диалогу приглашены представители областных и городских властей, союза театральных деятелей, руководители театральных коллективов.