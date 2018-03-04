В Челябинск едет самый крутой российский рэпер

Уже 12 марта в Челябинске состоится сольный концерт Тимати. Крутой гость выйдет на сцену дворца спорта «Юность» в 19.00 с новой программой «Поколение».

Более известного и раскрученного рэпера на нашей территории сегодня, пожалуй, и не найти. Впервые Тимати появился на телевидении еще в 2000-ом, в клипе своего друга Дэцла «Вечеринка», но выступление не произвело фурора. И даже «Фабрика звезд» в 2004-ом году не принесла ожидаемого успеха. Но внимание продюсеров было привлечено. Группе «Банда», которую Тимати организовал на «Фабрике» дали возможность снять клип, записать дебютный альбом... и вот с этого момента, что называется, покатило.









В сольное плаванье Тимати отправился в 2006-м. Записывается с Викторией Боней и Ксенией Собчак, а с Dj Smash делает хит «Моя Москва», ставший лучшей композицией лета. Параллельно снимается в фильмах, озвучивает мультики, подписывает контракты и гоняет на эксклюзивных автомобилях. Но главным в его жизни всё-таки остается музыка.

Программа «Поколение» знаменует собой новый период в карьере артиста. Из мальчика на «Фабрике Звезд» он стал мужчиной, отцом, серьезным бизнесменом, популярным исполнителем и все слушатели, которые были рядом на протяжении развития его карьеры – это и есть то самое «Поколение». В поддержку концерта будет выпущено несколько больших сольных и совместных синглов.

В прошлом году были проданы все билеты на концерт в «Олимпийском», это стало показателем того, что рэпер встал на уровень самых востребованных артистов в нашей стране, и получил полное доверие среди своих поклонников и новых слушателей.