В Челябинск приезжает международный цирк Никулина
4 марта 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
С 9 марта «Росгосцирк» представляет международную программу с участием артистов цирка Никулина. Вы увидите великолепные и незабываемые трюки, красочные ямайское шоу, балет канадских медведей, африканских зеброидов, нильских крокодилов, австралийских страусов, гигантских египетских верблюдов и других экзотических животных.
Это яркий и весёлый праздник для детей и взрослых, где современное световое, лазерное и звуковое оборудование превращают цирковое представление в зрелищное шоу.
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