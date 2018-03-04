В Челябинск приезжает международный цирк Никулина

С 9 марта «Росгосцирк» представляет международную программу с участием артистов цирка Никулина. Вы увидите великолепные и незабываемые трюки, красочные ямайское шоу, балет канадских медведей, африканских зеброидов, нильских крокодилов, австралийских страусов, гигантских египетских верблюдов и других экзотических животных.









Это яркий и весёлый праздник для детей и взрослых, где современное световое, лазерное и звуковое оборудование превращают цирковое представление в зрелищное шоу.