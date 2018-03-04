Народный артист России Игорь Бурко скоропостижно скончался в Челябинске

Народный артист России, известный джазмен Игорь Бурко в воскресенье, 4 марта, утром скоропостижно скончался в Челябинске. Бурко было 73 года. Во вторник, 6 марта, музыканта проводят в последний путь.

Прощание состоится в Челябинске в траурном зале крематория по улице Радонежская, 1 с 11:00 до 12:00 (по местному времени).

На сайте издания telefakt.ru сообщается, что основатель "Уральского диксиленда" вчера был госпитализирован с инсультом, а сегодня в 7 утра скончался.

Свои соболезнования родным и близким музыканта выразили сотрудники Челябинской государственной филармонии.

Игорь Будко родился в Челябинске в 1944 году. В 1969 году он создал эстрадный инструментальный ансамбль "Южный Урал". Основанный им "Уральский диксиленд" представлял Челябинск на международном уровне.