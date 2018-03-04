Народный артист России Игорь Бурко скоропостижно скончался в Челябинске
4 марта 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России, известный джазмен Игорь Бурко в воскресенье, 4 марта, утром скоропостижно скончался в Челябинске. Бурко было 73 года. Во вторник, 6 марта, музыканта проводят в последний путь.
Прощание состоится в Челябинске в траурном зале крематория по улице Радонежская, 1 с 11:00 до 12:00 (по местному времени).
На сайте издания telefakt.ru сообщается, что основатель "Уральского диксиленда" вчера был госпитализирован с инсультом, а сегодня в 7 утра скончался.
Свои соболезнования родным и близким музыканта выразили сотрудники Челябинской государственной филармонии.
Игорь Будко родился в Челябинске в 1944 году. В 1969 году он создал эстрадный инструментальный ансамбль "Южный Урал". Основанный им "Уральский диксиленд" представлял Челябинск на международном уровне.
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