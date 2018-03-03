Иван Охлобыстин опубликовал кадры новых серий «Простоквашино»
3 марта 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Актер и бывший священник Иван Охлобыстин опубликовал в Instagram фрагмент новой версии мультфильма «Трое из Простоквашино». На записи герои обсуждают число подписчиков и называют друг друга хипстерами.
В конце видеосюжета в дом заходит почтальон Печкин с посылкой из интернета. Его, как стало известно, озвучивает Охлобыстин.
Накануне директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев сообщил журналистам, что всего будет выпущено порядка 30 эпизодов мультфильма. В этом году снимут 8-10 серий. Первая будет показана 1 апреля.
Кот Матроскин заговорит голосом Михаила Ефремова, пес Шарик - голосом Гарика Сукачева, а Дядю Федора озвучит Алексей Онежен.
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