Иван Охлобыстин опубликовал кадры новых серий «Простоквашино»

Актер и бывший священник Иван Охлобыстин опубликовал в Instagram фрагмент новой версии мультфильма «Трое из Простоквашино». На записи герои обсуждают число подписчиков и называют друг друга хипстерами. Эдуард Успенский написал открытое письмо Путину

В конце видеосюжета в дом заходит почтальон Печкин с посылкой из интернета. Его, как стало известно, озвучивает Охлобыстин.

Накануне директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев сообщил журналистам, что всего будет выпущено порядка 30 эпизодов мультфильма. В этом году снимут 8-10 серий. Первая будет показана 1 апреля.

Кот Матроскин заговорит голосом Михаила Ефремова, пес Шарик - голосом Гарика Сукачева, а Дядю Федора озвучит Алексей Онежен.