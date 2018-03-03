Сын актера Евгения Леонова рассказал о страданиях отца перед кончиной

Сын одного из самых любимых актеров российских зрителей Евгения Леонова рассказал, как его отец страдал перед кончиной. Андрей Леонов сообщил о состоянии артиста после обширного инфаркта в конце 1980-х.

В тот момент Евгений Павлович находился на гастролях в Германии и, как уточнил его сын, перенес клиническую смерть. После операции по коронарному шунтированию у актера развилась гангрена ноги. Андрей предположил, что это произошло из-за злоупотребления курением и спиртным.

В программе "Судьба человека" мужчина также отметил, что его папу практически не приглашали сниматься, вследствие чего Евгений Леонов очень переживал. Позже он даже похудел и стал бледным.

Андрей признался, что прекрасно помнит день смерти отца. Он готовился выйти на сцену в спектакле "Поминальная молитва" и переодевался, когда внезапно упал на пол. Врачи заявили, что он скончался моментально. По словам сына Евгения Леонова, у актера мог оторваться тромб.

Оказалось, что ни один человек не сдал билеты на спектакль, когда стало известно о смерти народного любимца. Зрители зажгли в фойе театра свечи и долго стояли в тишине.