Мединский предложил снять политический триллер про Олимпийские игры в Пхенчхане
2 марта 2018, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Министерства культуры РФ Владимир Мединский в пятницу, 2 марта, выдвинул нестандартную идею. Глава ведомства предложил снять фильм про российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.
Мединский считает, что режиссеры могут создать уникальную картину: политический триллер, совмещенный со спортивной драмой, передает в пятницу, 2 марта, РИА "Новости".
Глава Минкульта убежден, что в работе необходимо отразить допинг-скандал, расследование данного дела, а также запрет на участие в играх для некоторых атлетов. Мединский заявил, что к настоящему моменту никому данную идею не предлагал, поэтому сценария пока нет.
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