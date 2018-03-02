Мединский предложил снять политический триллер про Олимпийские игры в Пхенчхане

Руководитель Министерства культуры РФ Владимир Мединский в пятницу, 2 марта, выдвинул нестандартную идею. Глава ведомства предложил снять фильм про российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Мединский считает, что режиссеры могут создать уникальную картину: политический триллер, совмещенный со спортивной драмой, передает в пятницу, 2 марта, РИА "Новости".

Глава Минкульта убежден, что в работе необходимо отразить допинг-скандал, расследование данного дела, а также запрет на участие в играх для некоторых атлетов. Мединский заявил, что к настоящему моменту никому данную идею не предлагал, поэтому сценария пока нет.