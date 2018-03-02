Звание заслуженных артистов России получили два молодых актера
2 марта 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 2 марта, появилась информация о присвоении звания заслуженных артистов России двум молодым актерам. Соответствующий указ к настоящему моменту подписал президент РФ Владимир Путин.
Речь, согласно последним данным, идет об актерах театра и кино Елизавете Боярской и Даниле Козловском, которых обожает огромное количество россиян.
Как сообщается на официальном портале правовой информации, художественному руководителю Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге Андрею Могучему также было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
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