Фонд кино подсчитал сборы российских фильмов за границей
1 марта 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
В 2017 г. российские фильмы вне России посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино. Данные собраны по прокату российских фильмов в 48 странах.
Таким образом, иностранцы обеспечили российскому кино 17% кассы в минувшем году, сообщает "Экономика сегодня". По сравнению с 2016 годом ($47,8 млн), сборы уменьшились, при этом аудитория стала больше (9,3 миллиона зрителей).
Особый интерес у иностранных зрителей вызвал фильм "Защитники".
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