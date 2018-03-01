Фонд кино подсчитал сборы российских фильмов за границей

В 2017 г. российские фильмы вне России посмотрело 10,7 млн зрителей, сборы достигли $44,3 млн, посчитал государственный Фонд кино. Данные собраны по прокату российских фильмов в 48 странах.

Таким образом, иностранцы обеспечили российскому кино 17% кассы в минувшем году, сообщает "Экономика сегодня". По сравнению с 2016 годом ($47,8 млн), сборы уменьшились, при этом аудитория стала больше (9,3 миллиона зрителей).

Особый интерес у иностранных зрителей вызвал фильм "Защитники".