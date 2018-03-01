Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут»

В Мехико скончался известный мексиканский актер театра и кино Рохелио Герра. Артисту был 81 год. Национальная ассоциация исполнителей Мексики на своей странице в Facebook сообщила, что причиной смерти Рохелио Герра стала остановка сердца.

Актер участвовал во множестве проектов. Популярность во всем мире он получил благодаря роли Луиса Альберто в сериале «Богатые тоже плачут». В мексиканской ассоциации исполнителей напомнили, что Рохелио Герра снимался в фильмах «Плохие родственники» и «Что жизнь забрала у меня», - сообщает «Свободная пресса».

В ассоциации выразили соболезнования родным и близким актера.