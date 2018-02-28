Рентген помог найти портрет кисти Модильяни

В лондонской художественной галерее Tate обнаружили женский портрет, принадлежащий кисти художника Модильяни. Сделать открытие помогло рентгеновское исследование холста.

Картина Модильяни «Портрет девушки», созданная в 1917 году, считается одним из главных шедевров галереи Tate. Однако во время исследования холста рентген «увидел» под портретом другое изображение, сообщает ТАСС.

Сотрудники музея предполагают, что первоначальное изображение – портрет британской поэтессы Беатрис Гастингс, с которой у Модильяни были романтические отношения в течение двух лет. По этой версии, когда роман закончился, Модильяни закрасил портрет бывшей возлюбленной, написав поверх красочного слоя изображение другой девушки.

«Очень часто, когда холст используется заново, увидеть первоначальный рисунок невозможно. Восхитительно, что мы смогли этого добиться», - прокомментировала находку куратор коллекции международного искусства Нэнси Айрисон.

Амедео Модильяни входит в число самых известных (и самых подделываемых) художников ХХ века. Стиль его живописи узнаваем по вытянутым формам человеческих силуэтов. Живописных картин он оставил мало, и одна из них – «Лежащая обнаженная» - в 2015 году ушла с аукциона Christie`s за 170,4 млн. долларов.