В Челябинск приедет маэстро Юрий Розум на благотворительный музыкальный салон

Детский фонд "Андрюша" приглашает южноуральцев на культурное и светское событие в формате музыкального салона с гостем вечера гениальным пианистом Маэстро Юрием Розумом (Москва).

“Юрий Розум - пианист, наиболее ярко представляющий сегодня высшие достижения русской фортепианной школы на мировой сцене” - пишет авторитетный немецкий журнал “Piano News”

Народный артист России Юрий Розум погрузит зрителей в романтическую атмосферу шедевров фортепианной музыки Бетховена, Рахманинова, Шопена, Чайковского и других великих композиторов.

Гостей ждут изысканный авторский ужин при свечах от шеф-повара ресторана Portofino Владимира Коротких, благородные напитки, теплая атмосфера, живое общение, благотворительный аукцион, фотосессия, лотерея с призами от партнеров, приятные сюрпризы. Перед зрителями выступят лучшие вокалисты фонда "Андрюша" - студенты московских и челябинских творческих вузов.

Собранные средства пойдут на организацию Премии "Андрюша-2018" для юных талантов в сфере искусства 20 апреля в Челябинском Театре оперы и балета им.М.И.Глинки. Информационный партнёр проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»

23 марта, Изумрудный зал, Конгресс-отеля "Малахит",

Dress code: Black Tie Invited

Количество мест ограничено

Стоимость билета: 6000 рублей

Заказ билетов: +7 916-59-56-005 (Viber, WhatsApp), +7 351 235-75-55

Детский фонд "Андрюша" приглашает компании к партнерству в проекте.