В Челябинск приедет маэстро Юрий Розум на благотворительный музыкальный салон
28 февраля 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Детский фонд "Андрюша" приглашает южноуральцев на культурное и светское событие в формате музыкального салона с гостем вечера гениальным пианистом Маэстро Юрием Розумом (Москва).
“Юрий Розум - пианист, наиболее ярко представляющий сегодня высшие достижения русской фортепианной школы на мировой сцене” - пишет авторитетный немецкий журнал “Piano News”
Народный артист России Юрий Розум погрузит зрителей в романтическую атмосферу шедевров фортепианной музыки Бетховена, Рахманинова, Шопена, Чайковского и других великих композиторов.
Гостей ждут изысканный авторский ужин при свечах от шеф-повара ресторана Portofino Владимира Коротких, благородные напитки, теплая атмосфера, живое общение, благотворительный аукцион, фотосессия, лотерея с призами от партнеров, приятные сюрпризы. Перед зрителями выступят лучшие вокалисты фонда "Андрюша" - студенты московских и челябинских творческих вузов.
Собранные средства пойдут на организацию Премии "Андрюша-2018" для юных талантов в сфере искусства 20 апреля в Челябинском Театре оперы и балета им.М.И.Глинки. Информационный партнёр проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»
23 марта, Изумрудный зал, Конгресс-отеля "Малахит",
Dress code: Black Tie Invited
Количество мест ограничено
Стоимость билета: 6000 рублей
Заказ билетов: +7 916-59-56-005 (Viber, WhatsApp), +7 351 235-75-55
Детский фонд "Андрюша" приглашает компании к партнерству в проекте.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес