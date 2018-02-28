Камерный театр Челябинска призывает помочь зоозащитникам

Вчера, 27 февраля, актеры Камерного театра отвезли в приют для животных «Спаси меня» гостинцы для одного из экзотических постояльцев – попугая какаду. Артисты покормили птицу свежими яблоками, пообщались с директором приюта и обещали помочь найти попугаю спутницу жизни.

«Камерный театр берет на себя шефство над попугаем, Коко отчасти сотрудник театра, в 2017 году он играл в спектакле «Ночь и попугай», который был представлен в рамках фестиваля «Камерата», так что в каком-то смысле он тоже наш актер. Нужно помочь ему устроить свою личную жизнь, а мы своих в беде не бросаем. Просим всех, у кого есть попугаи такой породы обращаться в приют «Спаси меня» или в администрацию театра. Давайте парню найдем подружку», - призвал директор Камерного театра Илья Коломейский.

На призыв театра активно откликнулись СМИ медиахолдинга «Гранада Пресс», мы обещали рассказать челябинцам о проблеме. Без помощи горожан не обойтись: в местном зоопарке какаду не содержат, птицы прихотливы. К тому же это дорогое удовольствие: ценник на взрослую особь начинается от 80 – 90 тысяч рублей. Так что рассчитывать приходится на любителей этой породы и орнитологов.

«Коко - мужчина в самом расцвете своих сил, ему 12 лет, уже начинает устраивать брачные танцы. Если нам удастся найти ему пару, девочку Куку, это отлично скажется на его здоровье. Мы даже готовы ее забрать к себе на постоянной основе, чтобы получилась пара, а может быть и потомство в будущем»,- рассказал директор приюта Карен Даллакян.

По его словам, сейчас приют переживает не лучшие времена - растут счета по коммунальным платежам, расходы на заработную плату сотрудникам.

«С хищными животными, с животными из экзотических стран должны работать профессионалы, а их мало в нашем регионе, поэтому финансовые затраты на персонал существенные»,- пояснил зоозащитник.

«Мы бы хотели обратить внимание всех организаций города, на работу приюта. Наше предложение в том, чтобы каждая организация, будь то госучреждение или коммерческое предприятие, взяло себе под опеку хотя бы одно животное, покупало корм и необходимые медикаменты. В приюте нашли пристанище не только дикие, но и брошенные животные - кто-то наигрался со змеей, а приют теперь ее выхаживает. Я считаю, что мы все должны помочь в добром деле», - считает директор Камерного театра.