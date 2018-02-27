Ректор ГИТИСа Заславский рассказал о состоянии актера и преподавателя Гаркалина

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский успокоил поклонников и студентов Валерия Гаркалина. СМИ ранее сообщили, что актер, преподаватель ГИТИСа госпитализирован и находится в реанимации.

Заславский рассказал о диагнозе и состоянии актера. По его словам, Гаркалин был госпитализирован с воспалением легких. На данный момент опасность миновала, сейчас уже все более-менее хорошо, сообщает ТАСС. "У него было тяжелое состояние, но он уже пришел в себя, и никакой угрозы его жизни нет", - сообщил ректор театрального вуза.

Оказалось, что 63-летний Валерий Гаркалин был болен, но переносил простуду "на ногах", сильно кашлял. Он даже собирался на гастроли в Иркутск. Но по советам близких и друзей был госпитализирован. Гаркалину проводят необходимый курс лечения.

Заславский подчеркнул, что студенты переживают за своего учителя.

Валерий Гаркалин - народный артист России, художественный руководитель мастерской в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства, профессор. Снялся в фильмах "Ширли-мырли", "Счастье - это...", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый" и другие.