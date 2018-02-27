Перед премьерным показом фильма «Довлатов» в России министр культуры Владимир Мединский рассказал, почему так рад успеху этого фильма на Берлинале.

«Я как ребенок радуюсь любому успеху российского кино, но успеху этого фильма я рад вдвойне: он был сделан при поддержке министерства культуры и рождался у меня на глазах», - подчеркнул Владимир Мединский.

Министр культуры добавил также, что за последнее время целая плеяда российских фильмов, созданных при поддержке министерства, получила престижные международные награды. Теперь в нее вошел и «Довлатов». Владимир Мединский высказал уверенность, что после "Серебряного медведя" фильм получит еще массу наград.

Кинофестиваль Берлинале-2018 проходил в Берлине с 15 по 25 февраля. Драма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего получила «Серебряного медведя» в номинации «За выдающийся художественный вклад», сообщает РИА Новости.