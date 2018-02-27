Актер Жерар Депардье отменил мартовские спектакли в России из-за проблем со здоровьем. Новые даты спектаклей пока не озвучены, деньги за билеты возвращены зрителям.

7 марта Жерара Депардье и Изабель Аджани ждали в Краснодарском Музыкальном театре с постановкой «Любовные письма». Затем спектакли должны были пройти в Майкопе и в Москве, но актер заболел, сообщила "Газета.ру"

Поскольку Жерар Депардье не назвал новые даты гастролей, было принято решение не переносить, а отменить спектакли и вернуть зрителям деньги за билеты, рассказала пресс-секретарь спектакля Ольга Бабич.

Ранее СМИ сообщали, что Жерар Депардье решил получить новое гражданство. На сей раз его посетила идея пожить в Алжире.