Депардье отменил мартовские спектакли в России
27 февраля 2018, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Жерар Депардье отменил мартовские спектакли в России из-за проблем со здоровьем. Новые даты спектаклей пока не озвучены, деньги за билеты возвращены зрителям.
7 марта Жерара Депардье и Изабель Аджани ждали в Краснодарском Музыкальном театре с постановкой «Любовные письма». Затем спектакли должны были пройти в Майкопе и в Москве, но актер заболел, сообщила "Газета.ру"
Поскольку Жерар Депардье не назвал новые даты гастролей, было принято решение не переносить, а отменить спектакли и вернуть зрителям деньги за билеты, рассказала пресс-секретарь спектакля Ольга Бабич.
Ранее СМИ сообщали, что Жерар Депардье решил получить новое гражданство. На сей раз его посетила идея пожить в Алжире.
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