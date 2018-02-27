Кинокритики считают, что будет актуальным фильм про мельдоний

В последнее время отечественный кинематограф усиленно эксплуатирует спортивную тематику. Режиссёры подают зрителю то, что он принимает с наибольшим интересом.

Спортивная мелодрама «Лёд» собрала более миллиарда рублей в прокате с момента выхода на экраны. «Преодоление миллиардного рубежа не даёт гарантий, что работа режиссёра Олега Трофима сможет побить рекорд, поставленный ранее другой картиной на спортивную тематику — «Движением вверх», заявил в эфире НСН кинокритик Виктор Матизен. Фильм о легендарном баскетбольном матче между США и СССР собрал в прокате более трёх миллиардов рублей.

В свою очередь Виктор Матизен рассказал, какой может быть следующая драма со спортивным уклоном. «Относительно темы спорта в кино: поскольку радоваться нам больше нечему, то наши кинематографисты решают радовать народ победами в спорте. Поскольку реально дела обстоят достаточно скверно, я бы, конечно предпочёл видеть не фильм “Лёд” и не “Движение вверх”, а картину про мельдоний. По-моему, она бы пользовалась не меньшим успехом, чем вся эта спортивная шумиха» - рассказал эксперт.

Некоторые эксперты отмечают, что «Лёд» во многом демонстрирует заимствование отечественным режиссёром голливудских традиций. В фильме много спецэффектов, которые уже плотно вошли в российскую киноиндустрию, а также элементов мюзикла - в мелодраме герои поют, их вокальные партии встроены в сюжет.