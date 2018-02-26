Актер Андрей Мартынов упал и попал в больницу

Андрей Мартынов неудачно упал. По сведениям СМИ, мужчина был доставлен с переломами в больницу. Врачи отметили, что ему предстоит провести несколько дней в медицинском учреждении, чтобы начали срастаться кости.

Андрей Леонидович живет один. Сейчас на улице в столице очень скользко, поэтому 72-летний актер старался не выходить из дома без особой нужды, так как боялся упасть. Что и случилось. Мартынов поскользнулся и упал возле своего подъезда. У него тяжелые переломы костей предплечья.

По информации «Экспресс-газеты», после того как Андрей Леонидович выпишется из клинической больницы, он задумывается о том, чтобы подать в суд на коммунальные службы, обслуживающие его район.

Широкую известность актеру принесла дебютная работа в кино - роль старшины Федота Васкова в легендарном фильме «...А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого по роману Бориса Васильева. Следующей звездной ролью актера стал Кирьян Инютин в эпопее «Вечный зов» режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова по одноимённому роману Анатолия Иванова.

Среди его театральных работ: Чичиков - «Дорога» по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (реж. Анатолий Эфрос); Мышлаевский - «Дни Турбиных» М. Булгакова, «Грозовой год» по сценарию А. Каплера, и многие другие.