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Актер Андрей Мартынов упал и попал в больницу

26 февраля 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Андрей Мартынов упал и попал в больницу

Андрей Мартынов неудачно упал. По сведениям СМИ, мужчина был доставлен с переломами в больницу. Врачи отметили, что ему предстоит провести несколько дней в медицинском учреждении, чтобы начали срастаться кости.

Андрей Леонидович живет один. Сейчас на улице в столице очень скользко, поэтому 72-летний актер старался не выходить из дома без особой нужды, так как боялся упасть. Что и случилось. Мартынов поскользнулся и упал возле своего подъезда. У него тяжелые переломы костей предплечья.

По информации «Экспресс-газеты», после того как Андрей Леонидович выпишется из клинической больницы, он задумывается о том, чтобы подать в суд на коммунальные службы, обслуживающие его район.

Широкую известность актеру принесла дебютная работа в кино - роль старшины Федота Васкова в легендарном фильме «...А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого по роману Бориса Васильева. Следующей звездной ролью актера стал Кирьян Инютин в эпопее «Вечный зов» режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова по одноимённому роману Анатолия Иванова.
Среди его театральных работ: Чичиков - «Дорога» по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (реж. Анатолий Эфрос); Мышлаевский - «Дни Турбиных» М. Булгакова, «Грозовой год» по сценарию А. Каплера, и многие другие.

 

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Ученые назвали поколение, наиболее склонное к ожирению

Поколение "Y", по мнению английских специалистов, имеет проблемы с лишним весом в возрасте от 35 до 44 лет. У тех, кто родился с 1945 по 1955 годы, ожирение в этом возрасте наблюдается только в пяти случаях из десяти.

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Ученые нашли легкий способ победить депрессию

Американские исследователи нашли легкий способ справиться с депрессией. Оказалось, что человек в некоторых случаях может самостоятельно помочь себе выздороветь, используя всего лишь некоторые продукты.

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Размер пособия по безработице в России может увеличиться

Размер пособия по безработице в России может увеличиться

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«Аэрофлот» пересмотрел нормы ручной клади после жалоб пассажиров

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Кадыров опубликовал селфи с Медведевым

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Полицейские изъяли у москвича львенка из-за незаконных фотосессий

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Уголовное дело в отношении жены Аршавина прекращено

Уголовное дело в отношении жены Аршавина прекращено

В Казахстане прекращено уголовное дело в отношении жены футболиста Аршавина Алисы после досудебного расследования. Заявление подала модель Ольга Семенова, которой Алиса якобы угрожала причинить тяжкий вред здоровью.

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Спецборт с олимпийцами России приземлился в "Шереметьево"

Спецборт с олимпийцами России приземлился в "Шереметьево"

Делегацию российских олимпийцев, прилетевших из Южной Кореи, встречает в Шереметьево толпа поклонников, пресса, друзья и родственники. Самолёт со спортсменами недавно приземлился в столичном аэропорту.

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Чудской лёд Южной Кореи

Чудской лёд Южной Кореи

Александр Невский наверняка перевернулся в своей гробнице: снова немцы и русские в доспехах, снова лёд, снова битва и снова победа россиян! Наши спортсмены на этих соревнованиях выиграли дважды: сначала положили на лопатки МОК, а затем показали на что способны.

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Троих детей Насти Рыбки "по договоренности" воспитывают мужья

Троих детей Насти Рыбки "по договоренности" воспитывают мужья

Уроженка белорусского Бобруйска Анастасия Вашукевич - Настя Рыбка - "профессиональная охотница на миллиардеров", как девушка сама себя позиционирует, несколько раз уже побывала замужем и родила троих детей.

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Известный журналист убит в Словакии

Известный журналист убит в Словакии

В Словакии неизвестные убили 27-летнего журналиста Яна Кучака. Кучака вместе с подругой нашли накануне застреленными в их доме в городе Велка-Мака, в 65 километрах к востоку от Братиславы.

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Участниц Пусси Райот поймали в Керчи

Участниц Пусси Райот поймали в Керчи

В минувшее воскресенье сотрудники российских спецслужб задержали двух участниц группы Пусси Райот при попытке попасть на территорию Керчи. Цель прибытия в Крым традиционно настроенных на провокации участников Пусси Райот неизвестна.

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В «Лосином острове» появился экоспецназ

В «Лосином острове» появился экоспецназ

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Свищёв призвал Брызгалову найти замену Крушельницкому для поездки на ЧМ

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Российский писатель и публицист Александр Проханов отмечает 80-летие

Российский писатель и публицист Александр Проханов отмечает 80-летие

Российский писатель и публицист Александр Проханов 26 февраля празднует 80-летие. Президент России Владимир Путин поздравил юбиляра с праздником, а текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

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Видео, как дроны выступили вместо моделей на показе мод в Милане

Видео, как дроны выступили вместо моделей на показе мод в Милане

Настоящий перформанс устроил итальянский дом моды на закрытом показе в Милане. На ряду с уже привычными всем изящными красавицами моделями на подиум буквально вылетели дроны.

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В Росгвардии могут начать "служить" боевые роботы

В Росгвардии могут начать "служить" боевые роботы

Вопрос о принятии на вооружение боевых роботов изучает Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

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МИД РФ: сотрудничество с НАТО по военной линии полностью прекращено

МИД РФ: сотрудничество с НАТО по военной линии полностью прекращено

В настоящее время руководство НАТО полностью прекратило сотрудничество с Россией по военной линии, взяв курс на «усиление на восточном фланге», заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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Валерий Сюткин назвал матч олимпийской сборной России по хоккею валидольным

Валерий Сюткин назвал матч олимпийской сборной России по хоккею валидольным

В минувшее воскресенье вся страна напряженно следила за матчем олимпийской сборной России по хоккею. Первые лица страны, спортсмены и музыканты поздравили наших хоккеистов с долгожданной победой.

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Названы приводящие к инсульту лекарства

Названы приводящие к инсульту лекарства

Тайваньские ученые обнародовали список лекарств, употребление которых может привести к сердечному приступу или инсульту. Результаты исследования специалистов появились на страницах зарубежной прессы.

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Актер Андрей Мартынов упал и попал в больницу

Актер Андрей Мартынов упал и попал в больницу

Андрей Мартынов неудачно упал. По сведениям СМИ, мужчина был доставлен с переломами в больницу. Врачи отметили, что ему предстоит провести несколько дней в медицинском учреждении, чтобы начали срастаться кости.

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Минздрав России изменил порядок оказания скорой медпомощи

Минздрав России изменил порядок оказания скорой медпомощи

Минздрав РФ внес изменения в порядок оказания скорой медицинской помощи. Приказ «Об утверждении Порядка оказания скорой, ‎в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» вступает в силу с 1 октября.

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Ополченцы ДНР показали на видео свидетельства «агонии» украинской армии

Ополченцы ДНР показали на видео свидетельства «агонии» украинской армии

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Что думает Журова о возможном скором восстановлении статуса ОКР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление члена МОК Шамиля Тарпищева о том, что организация может в ближайшее время восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР).

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