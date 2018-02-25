В Германии актриса на «Берлинале» поддержала Серебренникова

Актриса Франциска Петри на Берлинском международном кинофестивале «Берлинале» выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова. Немецкая актриса Франциска Петри работала с ним в фильме «Измена».

Петри на церемонии закрытия кинофорума прошла по красной ковровой дорожке в белой футболке с надписью «Я вынужден остаться дома» и бумажным пакетом на голове с фотографией Серебренникова.

Ранее в Берлине в защиту Серебренникова выступил российский режиссёр Алексей Герман-младший. Герман-младший показал на фестивале свой фильм «Довлатов». Режиссёр сказал, что его беспокоит судьба коллеги и выразил уверенность, что Серебренников невиновен.

Худрук Гоголь-центра Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных денег при реализации проекта «Платформа».

Несколько дней назад в Ростове-на-Дону скончалась мать Серебренникова Ирина Серебренникова.

В последнее время женщина была прикована к постели и скончалась вследствие тяжёлой болезни, сообщало ТАСС. Известно, что тело женщины кремировали.