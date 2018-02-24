Джигарханян: планов нет, просто хочется жить

В театре Армена Джигарханяна состоялась премьера спектакля «Череп из Коннемары», на которую он сам лично пришел посмотреть. Он был не в лучшей форме, выглядел усталым и шел с палочкой.

О своих творческих планах отвечает без раздумий — их нет. Джигарханян сказал, что в его возрасте просто хочется спокойно жить и ни о чем не беспокоиться.

Про скандальный развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской актера расспрашивать не стали, чтобы лишний раз не поднимать неприятный для него вопрос. Джигарханян живет сейчас с котом Филом, которого ему подарили друзья, пишет kp.ru. Правда, признается артист, ему не удалось подружиться с новым питомцем — он скучает по своему прежнему коту, которого также звали Филом, он прожил в семье артиста 15 лет и умер в Америке.

Актер театра и кино Василий Ливанов считает, что Армена Джигарханяна нужно обязательно показать психиатру. Он всерьез обеспокоен состоянием артиста, переживающего сильнейший стресс.