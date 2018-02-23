На Украине скончался известный актер Анатолий Решетников

В пятницу, 23 февраля, стало известно о кончине народного артиста Украины Анатолия Решетникова. Согласно последней информации, актер скончался в Доме ветеранов сцены, который расположен под Киевом.

Новость о кончине Решетникова сообщил украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис. Известно, что в последние годы актер жил в Киевской области, а не в своей столичной квартире, передает РИА "Новости".

Напомним, что Анатолий Решетников стал любимцем советских зрителей после того, как исполнил роли в фильмах "Огненный мост", "Вдали от Родины", "Старая крепость", "Защитник Седов" и других. Кроме того, артист с большим успехом выступал в театре.