На одной из французских автозаправок нашли украденную картину Дега

В одном из автобусов на автозаправке во французском департаменте Сена и Марна была обнаружена картина кисти импрессиониста Эдгара Дега. Полотно находилось в багажнике транспортного средства.

Данная работа под названием "Хор", написанная в 1877 году, была похищена из марсельского музея Кантини 8 лет назад. Ни один из пассажиров автобуса, в котором нашли картину, не заявил о своих правах на нее, вследствие чего холст отправили в Музей д'Орсэ, чтобы подтвердить подлинность.

Специалисты, ссылаясь на первые выводы и результаты анализов, утверждают, что полотно действительно написал сам Эдгар Дега, передает РИА "Новости".

