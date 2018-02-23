Всемирно известный актер и писатель Стивен Фрай перенес тяжелую операцию

Всемирно известный британский писатель и актер Стивен Фрай, запомнившийся зрителям по роли обаятельного камердинера в сериале "Дживс и Вустер", перенес в начале января крайне тяжелую операцию.

Фрай признался, что сейчас с ним все хорошо, однако некоторое время назад он узнал о том, что у него прогрессирующий рак простаты. Медикам пришлось срочно спасать жизнь именитого пациента, передает РИА "Новости".

Актер и писатель надеется, что у него еще есть несколько лет, чтобы "пожить на этой планете". Стивен Фрай добавил, что очень любит жизнь и был бы счастлив, если бы она никогда не заканчивалась.

Отметим, что знаменитому британцу в настоящий момент 60 лет.