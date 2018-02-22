Вдова Дмитрия Хворостовского не может смириться со смертью мужа
22 февраля 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Три месяца назад скончался знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский. Вдова артиста Флоранс тяжело переживает смерть супруга. Дмитрия Хворостовского не стало 22 ноября 2017 года.
Прошло три месяца. Флоранс Илли опубликовала в Инстаграм редкие семейные фотографии и написала:
"Сегодня ровно три месяца, как ты покинул нас. Я до сих пор не могу поверить, что тебя нет. Но я знаю, что ты присматриваешь за нами и заботишься о нас. Я была самой везучей женщиной на планете, когда была твоей женой... Ты подарил мне двух самых замечательных детей, о которых любая мать мечтала бы. Я люблю тебя, Дима. Люблю тебя навсегда".
Флоранс, как называл жену Дмитрий Флоша, ежедневно вспоминает мужа и признается в любви к нему.
Люблю тебя Димочка! Как тяжело без тебя.
Семья покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского впервые вышла в свет после его кончины. Супруга артиста Флоранс, дочка Нина и сын Максим появились на церемонии вручения премии "Грэмми".
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