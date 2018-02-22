Вдова Дмитрия Хворостовского не может смириться со смертью мужа

Три месяца назад скончался знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский. Вдова артиста Флоранс тяжело переживает смерть супруга. Дмитрия Хворостовского не стало 22 ноября 2017 года. Вдова Хворостовского пришла на могилу мужа в День всех влюбленных

Публикация от Florence (@flosha1)Фев 21, 2018 в 9:39 PST

Прошло три месяца. Флоранс Илли опубликовала в Инстаграм редкие семейные фотографии и написала:

"Сегодня ровно три месяца, как ты покинул нас. Я до сих пор не могу поверить, что тебя нет. Но я знаю, что ты присматриваешь за нами и заботишься о нас. Я была самой везучей женщиной на планете, когда была твоей женой... Ты подарил мне двух самых замечательных детей, о которых любая мать мечтала бы. Я люблю тебя, Дима. Люблю тебя навсегда".

Флоранс, как называл жену Дмитрий Флоша, ежедневно вспоминает мужа и признается в любви к нему.

Люблю тебя Димочка! Как тяжело без тебя.

Публикация от Florence (@flosha1)Фев 10, 2018 в 7:34 PST

Публикация от Florence (@flosha1)Янв 28, 2018 в 10:36 PST

Семья покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского впервые вышла в свет после его кончины. Супруга артиста Флоранс, дочка Нина и сын Максим появились на церемонии вручения премии "Грэмми".