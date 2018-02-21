Режиссер Бортко огорчен мнением Серебрякова о национальной идее России

Режиссер, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко огорчен мнением актера ​Алексея Серебрякова о том, что составляющими национальной идеи России являются сила, наглость и хамство. Эмигрировавший в Канаду актер Серебряков высказался о России

Бортко посоветовал напомнить Серебрякову, эмигрировавшему с семьей в Канаду и работающему в России: "Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан". Режиссер отметил, что как к актеру к Алексею он относится хорошо. "Но поскольку он высказывался не как актер, а как гражданин России, то актерская деятельность значения не имеет при таких высказываниях. Вот так сказал — а про папу и маму он вспомнил в этот момент?", - цитирует Бортко РБК.

По мнению Бортко, Серебряков сказал так не о правительстве, а о России. "Знаете, у каждого своя мама, и не всегда она сильно красивая, но это мама", — полагает режиссер.

Бортко подчеркнул, что национальная идея России состоит в любви к Родине.

Алексей Серебряков, известный по ролям в фильмах "Левиафан", "Груз 200" и "Обитаемый остров", убежден, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.