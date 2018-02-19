Профсоюзом актеров разработаны новые правила для съемок откровенных сцен

В Британии, после громкого секс-скандала в Голливуде, появился новый перечень правил для съемок откровенных постельных сцен. Свод условий и принципов составили члены актерского профсоюза Equity.

Теперь благодаря более строгим правилам съемки постельных сцен актерам уже не нужно будет целоваться со своим партнером "с языком". Также актрисам уже не нужно будет обнажаться и демонстрировать свое тело на пробах. На съемочной площадке должен присутствовать специальный "режиссер по интимным сценам".

Также Equity призывает постоянно использовать во время съемок постельных сцен специальные наклейки или маскировочное нижнее белье, которое можно будет убрать на стадии монтажа, если актеры дадут на это свое согласие.

Все это стало результатом крупного скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Его обвинили в сексуальном домогательстве свыше 40 женщин.