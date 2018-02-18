"Место встречи изменить нельзя": Митьки покажут, что было дальше

Петербургское творческое объединение "Митьки" снимут продолжение фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Об этом сообщил художник и участник группы "Митьки" Дмитрий Шагин в Facebook.

Рабочее название — "Митьковская встреча эры милосердия". Сейчас картина находится на стадии видеопроб. Сниматься будут, по словам Шагина, только друзья. Среди них будут актеры театра "Комик-Трест" Наталья Фиссон, Игорь Сладкевич и Илья Старосельский. Также примет участие Анвар Либабов из "Лицедеев" и известные музыканты Вячеслав Бутусов и Женя Любич.

Роман братьев Вайнеров "Эра милосердия" экранизировал ранее на Одесской киностудии Станислав Говорухин. Это было в 1979 году. Серии фильма весь СССР смотрел так, что в городах пустели улицы. Напомним, Жиглова в экранизации под названием "Место встречи изменить нельзя" играл Владимир Высоцкий.