Пикассо ваял свои знаменитые бронзовые скульптуры, несмотря на визиты гестапо

Пять знаменитых бронзовых скульптур Пабло Пикассо были отлиты во время Второй мировой войны в одной из литейных в Париже в то время, когда город был оккупирован войсками нацистской Германии.

Об этом сообщили на конференции Американского научного общества в Остине физики из Северо-Западного университета в Эванстоне (США).

Именно поэтому история их создания была неизвестна: искусство художника в тот период было запрещено как "дегенеративное". Кроме того, все запасы бронзы конфисковывались для нужд вермахта.

"Наше исследование показывает, что мы можем применять методы точных наук не только для изучения "плоских" картин, но и трехмерных произведений искусства", - отметил один из специалистов, передает РИА Новости.

С помощью изучения химического и изотопного состава произведений искусства удалось выяснить, что пять изваяний были отлиты в мастерской известного литейщика Эмиля Робеччи (Emile Robecchi) в Париже.

Несмотря на регулярные визиты гестапо, Пикассо продолжал писать картины и ваять скульптуры, в том числе и из "запрещенной" бронзы.