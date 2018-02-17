Борис Щербаков оказался в СИЗО

Народный артист Борис Щербаков несколько дней проведет в СИЗО Омска, эти помещения будут использоваться для съемки передачи. Для него откроют секретные архивы про преступную группировку "Черная кошка".

Борис Щербаков прибыл в Омск для съемок художественно-документального фильма, который расскажет зрителю о тайной жизни банды подростков, орудовавших в городе после Второй мировой войны. Когда банду поймали, впервые несовершеннолетние были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу.

"Администрация СИЗО-1 создала все необходимые условия для работы актера, режиссера и операторов. Съемки проходили в помещениях режимного корпуса, построенного около 160 лет назад. В учреждении специально сохранили часть стены и лестничный пролет - постройки того времени", - уточнили в пресс-службе УФСИН по Омской области.