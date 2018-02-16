Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль 15 февраля открылся в столице Германии. Впервые за всю историю фестиваля он стартовал с показа анимационной картины кукольного фильма «Остров собак» американского режиссёра Уэса Андресона.

В основу сюжета анимированного фильма легла история 12-летнего мальчика, который отправляется на поиски своего пса, после того как всех домашних собак города прогнали на свалку. Кинокритик Марина Латышева заявила, что у картины Андерсона есть шанс на победу на Берлинале, пишет НСН.

«Андерсон уже несколько раз участвовал в борьбе за “берлинских медведей” и 4 года назад его «Отель “Гранд Будапешт”», тоже показанный на открытии, получил гран-при жюри. “Остров собак” тоже участвует в конкурсе. Может быть, у него есть шансы на награды. В любом случае, это фильм трогательный, умный, невероятно изобретательный и выдающийся в техническом смысле», - отметила кинокритик.

По словам Марины Латышевой, в своей картине Андресон смог не только рассказать трогательную историю о любви человека к собаке, но и затронуть серьёзные проблемы современного общества. Сама тема человека и собаки – очень трогательная и популярная. В то же время, Андресон добавляет серьёзности и размышлений о важных и актуальных проблемах: о коррупции, экологии, даже кризисе мигрантов.

Победители Берлинского кинофестиваля станут известны 25 февраля. В конкурсной программе примут участие и российские картины: фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов», мультфильм Станислава Соколова «Гофманиада» и другие. Ожидается, что на Берлинале впервые будет показан фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето».