Группа «Би-2» покажет поклонникам «Ля-ля тополя»

Новый клип группы «Би-2» на композицию «Ля-ля тополя» с сегодняшнего дня появился в интернете. Песня вошла в официальный саунд-трек картины «О чем говорят мужчины. Продолжение» знаменитого «Квартета И».

Песни «Би-2» звучат почти в каждом из проектов «Квартета И», некоторые из композиций специально пишутся для конкретных фильмов. Композиция «Ля-ля тополя» создавалась специально для новой части «О чем говорят мужчины».

«Я не помню точно, в каком году появилась мелодия, это было начало 2000-х. Тогда появился и короткий рефрен. То, что я предполагал включить в припев – фраза «ля-ля тополя». По-моему, я сделал тогда первый куплет, но я понял, что на тот период времени не готов песню доделывать. И она легла в долгий ящик, гипотетический такой. И когда мы уже приступили к работе над «Горизонтом событий», в качестве разминки я решил использовать эту песню. Я тогда только бросил пить, у меня было очень апокалиптическое, эсхатологическое состояние души, поэтому вторую часть припева мы сделали очень мрачной. И вот уже когда поступило предложение от «квартетчиков» сделать заглавную песню, естественно, рефрен «ля-ля тополя» и само название фильма «О чём говорят мужчины» оказались очень близкими и родственными понятиями. Поэтому, изменив вторую половину припева, я накидал аранжировку – сделал это буквально за один день», - рассказал Лева Би-2 в эфире НСН.

Примечательно, что участникам «Квартета И» песня не сразу пришлась по душе. Съёмки видеоклипа на песню «Ля-ля тополя» проходили минувшим летом в Санкт-Петербурге прямо на Неве — сценой для музыкантов послужила огромная баржа, а прохожие, гуляющие по набережной, с удовольствием подпевали музыкантам.

Свою долю признания получила и группа «25/17», получившая премию «Чартова дюжина» 2018, пишет «Подмосковье сегодня».