Дочь Веры Глаголевой каждый день вспоминает маму, скончавшуюся полгода назада. Говорят, время не лечит. И старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова выложила в Инстаграм видеозапись и подписала: "Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью и эта боль, становится частью нас.... Полгода....".

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)Фев 15, 2018 в 11:56 PST

Три дочери знаменитой актрисы тяжело переживают смерть мамы. Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года. Смерть любимой россиянами актрисы стала шоком не только для ее родных людей. Глаголевой был только 61 год.

Старшая дочь Веры Витальевны постоянно выкладывает то редкие фотографии мамы, то видеозаписи.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)Фев 2, 2018 в 12:38 PST



"Хочется плакать, сердце сжимается от боли... как несправедливо...Ей бы жить и жить... и радовать нас, зрителей, своим творчеством", "Слезы на глазах...Жаль,жаль,жаль...Любим и всегда будем любить,помним и всегда будем помнить", - поддерживают Анну поклонники таланта ее мамы.