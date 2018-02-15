Поэт и издатель Александр Шаталов скончался в Москве

Российский издатель, телеведущий, поэт и критик Александр Шаталов скончался в результате тяжелой болезни. На момент смерти ему было 60 лет.Информацию предоставили близкие умершего культурного деятеля.

Шаталов родился в Краснодаре в 1957 году. Уже в 1985 году он стал уважаемым критиком и автором собственных произведений. Его специализацией были поэзия и критика. Он был литературным агентом писателей Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой. В 1990 году основал издательство, в котором впервые в России вышли романы зарубежных авторов — Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски.

В 1993 году Шаталов вел книжные обзоры на каналах «Домашний», «Культура», РТР, НТВ.

Стихи Шаталова переводились на английский, болгарский и немецкий языки.