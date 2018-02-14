Вдова Хворостовского пришла на могилу мужа в День всех влюбленных
14 февраля 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова Дмитрия Хворостовского, ушедшего из жизни в ноябре прошлого года, не скрывает, как сильно ей не хватает супруга. 14 февраля Флоранс отправилась на могилу любимого, чтобы провести там День святого Валентина.
Позже она опубликовала фотографию и оставила трогательное послание возлюбленному. Флоранс призналась в том, что Дмитрий Хворостовский навсегда остался в ее сердце.
В течение нескольких лет Дмитрий Хворостовский боролся с онкологическим заболеванием. Супруга певца Флоранс была рядом с ним на протяжении всей болезни. У пары двое детей: сын Максим и дочь Нина.
«Невозможно поверить, что его нет среди нас», «Флоша, держитесь, мы с вами», — писали поклонники.
Стало известно, что один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался после длительной болезни 22 ноября 2017 года.