Вдова Хворостовского пришла на могилу мужа в День всех влюбленных

Вдова Дмитрия Хворостовского, ушедшего из жизни в ноябре прошлого года, не скрывает, как сильно ей не хватает супруга. 14 февраля Флоранс отправилась на могилу любимого, чтобы провести там День святого Валентина. Опубликованы последние фото Хворостовского

Позже она опубликовала фотографию и оставила трогательное послание возлюбленному. Флоранс призналась в том, что Дмитрий Хворостовский навсегда остался в ее сердце.

В течение нескольких лет Дмитрий Хворостовский боролся с онкологическим заболеванием. Супруга певца Флоранс была рядом с ним на протяжении всей болезни. У пары двое детей: сын Максим и дочь Нина.

«Невозможно поверить, что его нет среди нас», «Флоша, держитесь, мы с вами», — писали поклонники.

Стало известно, что один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался после длительной болезни 22 ноября 2017 года.

Публикация от Florence (@flosha1)Фев 14, 2018 в 1:34 PST