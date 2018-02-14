Жители России назвали лучшие фильмы о любви

Один из российских порталов, посвященных кино, провел опрос среди россиян и выяснил, какие романтические фильмы они больше всего любят. Первое место в рейтинге занял фильм "Форрест Гамп".

Фильм собрал более 55 тысяч голосов. На втором месте расположился культовый «Титаник» с результатом в 51,7 тысяч голосов. Тройку лидеров замкнула трагикомедия из Советского Союза «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова.

На четвертой строчке оказалась мелодрама «Унесенные ветром» 1939 года, на пятом – «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур.

Далее идут "Миллионер из трущоб" Дэнни Бойла, "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рейчем МакАдамс, "Великий Гэтсби" с Леонардо ДиКаприо и Кэрри Маллиган и великие советские "Летят журавли".

По данным "Кино Mail.ru", женщины поставили 60% оценок, так как такой жанр они предпочитают больше, чем мужчины. Лидер списка "Форрест Гамп" при этом получил большинство голосов от представителей сильного пола.