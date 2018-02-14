Талантливые взрослые, воспитывающие талантливых детей

Хрупкие души детей не переносят насилия и фальши. Прагматичные души современных детей, чтобы тропинка разумного и доброго дошла прямым путём до их сердец и поселила там ценности вечные, требуют особенного подхода. Кажется, некоторые волгоградские педагоги эту особенную тропинку нашли.

Детская опера «Брундибар» впервые прозвучала в Волгограде в мае 2015 года. Премьеру готовили к 70-летию Победы в Великой Отечественной. Но спектакль содружества юных артистов и музыкантов не стал единичным явлением. Большой энтузиаст и художественный руководитель театра «Си-Ми-Ре-Ми-До» Елена Пермякова считает, что детский театр – это серьёзно, поэтому из мирового культурного наследия подбирает те произведения, которые не только раскрывают потенциал её юных вокалистов и показывают владение музыкальным инструментом, но и становятся событием с репертуарным продолжением.

Несмотря на то, что музыканты юны, это крепкая профессиональная постановка, в которой нашли применение наши чудесные художники Алексей Михальчёв и Ирина Елистратова.

В торжественные февральские дни этого года опера обрела новую площадку. Разрешение на постановку было получено у правообладателей Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. Спектакли прошли на сцене кинозала музея-заповедника «Сталинградская битва». Более органичного камерного пространства, наверное, для такой постановки в Волгограде не придумаешь.

Научный консультант проекта Галина Миндрина заметно волнуется во вступительном слове перед началом представления. Дети, наверняка, переживают не меньше. Но голоса их чисты и движения убедительны – работа педагогов по вокалу, хореографа, хормейстера нашла достойное воплощение.

Никакой народ не пострадал в последнюю мировую войну так, как русские и евреи, поэтому, наверное, нам так понятна боль друг друга. Только у русских была своя большая страна, которую нужно было защищать, чтобы отстоять право жить в своём доме. А у евреев такого дома не было. Вечно гонимые странники.

Опера для детей «Брундибар» игралась в чешском концлагере Терезин более полусотни раз. Нацисты использовали этот мюзикл в качестве агитки для международных инспекторов из «Красного Креста». Им демонстрировали модель идеального лагеря, где дети содержатся в приличных условиях детского сада. Изюминкой на пропагандистском торте был «Брундибар».

На самом деле юные артисты радовались тому, что хотя бы на сцене у них были вымышленные школа, собака, кошка и настоящие молоко и булочка. Узников Терезина периодически этапировали в Освенцим, и потому актеров всё время меняли. В октябре 1944-го автор «Брундибара», композитор Ганс Краса, музыканты и большая часть труппы погибли в газовых камерах Освенцима.

Волгоградская постановка – очень достойный вариант оперы «Брундибар». Невероятно ценно, что в некоторых сценах участвуют особенные ребята. Идея интегрированного театра принадлежит директору «Общества помощи детям им. Л.С Выготского» Лидии Магнитской. Она в очередной раз доказывает, что дети с ограниченными возможностями здоровья обладают неограниченными способностями.

Юные музыканты уже показали спектакль в нескольких городах России, ездили и на родину авторов – в Чехию. Зовут в Италию и Германию, другие страны. Но наша действительность обрывает помыслы – для того, чтобы детский коллектив гастролировал, нужны спонсоры, родительских сил не хватает. Пока меценаты не нашлись, а жаль, это мог быть пример настоящей народной дипломатии, способной проложить мостики дружбы и растопить недопонимание. Да и самим детям это было бы во благо. Такой концентрации одухотворенных и просветлённых детских лиц в одном месте в одно время я в Волгограде ещё не видела.

Наталья СПЕКТОРОВА