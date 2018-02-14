Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей

Российскому кинематографу надо снимать минимум 200-300 картин в год, чтобы получать международные премии, и потом продавать оскароносные работы, втискивая между ними и пару плохоньких, как это делают американцы, считает известный российский продюсер Андрей Разин.



Говоря о бюджете отечественного Голливуда Разин предположил, что "если бы я был министром культуры, я бы не посмотрел на крутизну свою, а пошёл бы в бюджетный комитет Госдумы к Андрею Макарову и с ним начал бы решать этот вопрос, убеждать всех членов комитета, все фракции в том, что нам нужно пересмотреть и один раз выделить солидную сумму на кинематограф и культуру в целом, как сделал Владимир Владимирович Путин с Министерством обороны – он один раз выделил огромное количество денег, решил все вопросы технические, а теперь скатывают этот бюджет , потому что обновление техники пришло, полностью повысилась боевая готовность министерства, и теперь делается откат".



Что касается конкретной суммы на кинематограф, то это должны быть 200 млрд. рублей – однозначно, считает Разин. "Не менее 50 млрд. из них отдать учебным заведениям, которые должны подготавливать нам кадры, вторые 50 млрд. - на ремонт помещений киностудий, которые стоят заброшенные, даже на территории Мосфильма превратились в руины. А 100 млрд. рублей отдать на создание совместных с мировыми режиссёрами картин, чтобы совершить прорыв в киноиндустрии".



Подробности Андрей Разин излагает в своём интервью на канале Yuotube.



