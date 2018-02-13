Утерянное полотно Климта обнаружилось в шкафу

Долгое время считавшаяся утерянной картина Густава Климта «Двое лежащих» была найдена в шкафу умершей пенсионерки из Австрии. Произведение искусства ей «подарили» в качестве платы за молчание.

История началась в 1951 году, когда картину в числе прочих экспонатов передали во временное пользование в Музей современного искусства в Линце (Австрия). Женщина, работавшая тогда секретаршей, обнаружила, что переданные экспонаты были неправильно задокументировали, о чем и сообщила заведующему музея. Он же потребовал от нее молчания, за сохранение тайны презентовав полотно Климта, которое на долгие годы было спрятано в шкаф.

Об исчезновении картины стало известно лишь в 2006 году, когда родственники собственницы полотна Ольги Егер пожелали забрать свое имущество из музея. Все это время бывшая секретарша хранила картину у себя и завещала её городу. Адвокат исполнил последнюю волю австрийской пенсионерки, передав картину городской администрации.