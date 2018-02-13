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Неопубликованное интервью Михаила Пуговкина

13 февраля 2018, 11:15 [«Аргументы Недели», Беседовал Михаил Смиренский ]

Неопубликованное интервью Михаила Пуговкина
globallookpress.com

Говорить о том, кто такой Михаил Пуговкин, излишне: его знают, ценят и любят люди не только моего поколения, но и нынешняя молодежь, и представители глубоко преклонного возраста.

В своё время мне удалось взять у Михаила Ивановича несколько интервью, но в сутолоке папку с ними куда-то затерял. Сильно переживал. 

Но тут случилось чудо: при переезде  на новую квартиру папка нашлась. Радости автора не было предела: Михаил Иванович  настолько интересный, содержательный, комичный, информированный и открытый собеседник, что не поделиться с читателем услышанным было бы для автора большим грехом.

И так, как это было: 

- Бери две бутылки белого сухого вина, и начнем вспоминать, - категорически условился метр.

 Я, конечно, не спорил.

- Михаил Иванович, даже не знаю с чего начать: столь насыщенно Ваша мирская и творческая жизнь. Может, Вы подскажете? Ведь Вы не раз говорили, что получаете от нас, зрителей, огромный заряд энергии. Давайте с этого и начнем? Не против?

- Только за. Я из крестьян в прямом смысле. В деревне Рамешки, Ярославской области, где я родился, родители никогда бы не поверили, что их Минька (так меня звали дома. – М.С.) когда-нибудь станет народным артистом, о котором узнает вся страна.

Хотя друзья и односельчане на сенокосах когда во время перекуров я строил им всякие смешные рожицы, прочили мне: «Быть тебе, Минька, артистом!». Те слова оказались пророческими, меня приглашали на деревенские праздники, свадьбы, где я охотно смешил гостей, плясал цыганочку, барыню, читал басни и т.д.

Все это я считаю самой начальной зрительской энергетической подпиткой своей будущей профессии. Так было до самого начала войны. 

- А как встретили войну?

- В июле 1941 года, добавив себе год, ушел на фронт. В 1942 году, в августе под Ворошиловградом, был тяжело ранен в ногу. Началась гангрена. 

В полевом госпитале консилиум принял решение: «Ампутировать!».

Я взмолился перед главным хирургом: «Доктор, отрежьте, что хотите, но сохраните ногу, мне иначе никак нельзя: я ведь в мирной жизни… артист!»

И случилось чудо: главный хирург меня услышал, и началось терапевтическое лечение, долгое, мучительное, болезненное, но ампутации я избежал.

Был готов терпеть любую боль, но лишь бы исцелиться на двух ногах.

Когда стало возможно, меня отправили из полевого госпиталя в Москву. Добирался долго, более двух месяцев. Тяжело было, больно.

Сейчас во все это трудно поверить, но мне через все довелось пройти. Видно, Господь в момент моего рождения, положил свою ладонь на мою макушку. Или все токмо волею  главного хирурга. 

- Что бы ни было, но главное, что судьба сохранила для поколений великого актера. Как Вас приняла военная творческая столица?

- Сразу, без всякого блата пошел, хоть и с тросточкой, в Московский Драматический театр (сейчас театр им. Маяковского. – М.С.). Там уже работали такие звезды как Валентина Серова, Ростислав Плятт, главным режиссером служил народный артист России Николай Горчаков и т.д.

Вот так я из окопов внезапно оказался на одном из самых ярких творческих небосклонов театральной столицы.

В театре тогда репетировали пьесу «Москвичка». Сюжет простой: парень возвращается с войны, а его девушка заявляет ему: «Душа у тебя, Петька, ничего, благородная, но лицо, определенно, не то».

Главного героя репетировал красавец Николай Литвинов, которого неудачно пытались загримировать под курносого. 

Увидев это, председатель по делам искусств Храпченко буркнул: «Зачем из красивого артиста делать Квазимоду? У вас же есть уже один… его и гримировать не надо!»

Так я получил роль в театре, а заодно первую творческую характеристику. Затем их было много, но даже сейчас мне трудно сказать – что ближе  сердцу: театр или кино, где я вскоре начал сниматься… Кино, по-моему, пересилило.

- Уверен, что подавляющее большинство зрителей знают Вас и любят как раз по киноролям. Давайте и о кино.

- В 1943 году я снимался  в фильме «Фельдмаршал Кутузов», играл молодого солдата Федю, который погибает во время Бородинского сражения.

Умирая, Федя говорил другу: «Семен, отпиши матушке моей, что сын ее не Богу душу отдал, а живот свой положил за Отечество…»

Фильм посмотрел Сталин и сказал режиссеру Петрову, поставившему «Петра Первого»: «Эпизод с умирающим солдатом будет вызывать у народа сострадание. А сейчас времена трудные. Не надо это показывать». Так и не показали: эпизод вырезали, зато дали грамоту. Вот так я «лично пообщался» с великим вождем.

- Легко отделались. Не скрою, Михаил Иванович, мне не терпится  задать Вам вопрос о фильме «Свадьба», который, на мой взгляд,  навсегда останется Олимпом Советской и российской комедии. Как Вы считаете?

- Фильм снимался в 1943 году и оказался для меня сложным, хотя роль моя была бессловесной, заключалась в нескольких эпизодах, состоящих лишь из танцев.

На фоне таких корифеев как Алексей Грибов, Эраст Гарин, Сергей Мартинсон, Зоя Федорова, Вера Марецкая, Фаина Раневская, Михаил Яншин, какой-то Пуговкин малоизвестный смотрелся даже нелепо. Тем более, мне было всего-то двадцать лет.

Да, фильм очень популярен, но мало кто знает, что на съемки я приехал еще с открытой раной на ноге. Так с ней и плясал: уж очень хотелось сниматься.

Во время съемок оператор остановил съемку, т.к. заметил на моей штанине кровавое пятно: дала знать о себе рана во время пляски.

Отказываться от съемок я категорически отказался. Вызвали медиков. Рану обработали, вновь перебинтовали и я, сцепив зубы, еще более азартно доиграл сцену. Такое может только сделать человек в 20 лет …

Эраст Гарин в своих мемуарах даже положительно отметил и этот эпизод, и меня, молодого актера Михаила Пуговкина. Я был наверху счастья …

После этого меня стали приглашать на съемки. Как-то снимали мы в Лиховом переулке. Была зима, холодно. Ко мне подходит Михаил Яншин и говорит: «Миша, вот тебе портфель, ночной пропуск по Москве, моя шуба, давай беги в буфет ВТО, он до 3-х ночи работает».

Приходилось мчаться в буфет ВТО, набирать водки, тащить ее на съемочную площадку коллегам, на что Яншин мне как-то сказал: «Слушай, Пуговкин, не знаю, каким ты станешь артистом, но гонец ты уже гениальный!»

Из уст самого Яншина и такая похвала для меня была как правительственная награда.

- А как Вы попали в Школу-студию при МХАТе?

- Взял и пришел. Открыл дверь и… очумел: в приемной комиссией на меня смотрели народные артисты Качалов, Тарасова, Прудкин, Грибов, Москвин, Хмелев и т.д.

Москвин глянул мои документы и изумился: «У вас, батенька, всего три класса сельской школы!». Я сбиваясь, краснея и тушуясь кратко рассказал свою биографию. Мне предложили что-нибудь прочесть. Прочел басню «Кот и повар». В комиссии захохотали. «Я еще могу…», - серьезно начал было я. Захохотали еще громче. В общем, меня приняли.

Иван Михайлович Москвин очень тепло ко мне относился, я же его обожал. Это имело и внешние признаки, например, поддевку Москвина, в которой выступал только он, костюмерам было позволено выдавать кроме него лишь мне. Это было верхом доверия. 

- Теперь несколько слов о вашей работе в одном из первых сериалов про Ивана Бровкина…

- Роль Захара Силыча, бывшего моряка (я, кстати, всю жизнь тоже страстно мечтал быть моряком) писалась для Бориса Андреева. 

Но предложили мне. Я тут же позвонил Андрееву и говорю: «Тут роль для Вас в «Бровкине» написана, а предлагают ее мне…»

«Ну, Миша, для меня это не роль, я такие уже давно переиграл. Бери себе, дарю», - пробасил тот.

Снимались в Оренбургских степях. В свободное время помогали целинникам, за что меня наградили медалью «За освоение целинных земель», а Леонид Харитонов после «Бровкина» стал невероятно популярен. Так мы с Леней стали еще и целинниками.

- Михаил Иванович, тут можно поспорить, кто из вас двоих стал суперпопулярным. Впрочем, я отвлек Вас, простите.

- Фильм «Штрафной удар» тридцать лет пролежал на полке. Я играл там спортивного проходимца Кукушкина. Но никто не знал, что в одной высокой инстанции реально имеется такой начальник с такой же фамилией. Вот и вся причина столь длительного запрета. Фильму попасть на полку – это все равно, что зайцу в капкан. А фильм-то был смешной. Смеяться стали лишь через 30 лет.

Именно в «Штрафном ударе» аферист Кукушкин, обращаясь к местным телезрителям, от волнения выдал знаменитую фразу: «Здравствуйте, дорогие товарищи, телевизоры!». Пустяк, импровизация, оговорка – это не важно, главное, что было очень смешно.

- Спасибо, Михаил Иванович, что-то хотите сказать на прощание нашим читателям и зрителям?

- До свидания, дорогие товарищи, телевизоры! Желаю всем лишь хорошего настроения и не корысти ради!

 

 

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Отправить поздравительные открытки ко Дню влюбленных можно в столичной подземке и на МЦК. Акцию организовал московский метрополитен вместе с "Почтой России"

//Общество

Тест на измену, психологи готовы предсказать развод еще до брака

Тест на измену, психологи готовы предсказать развод еще до брака

Психологи создали простой тест, который способен предсказать измену и развод практически со 100-ной вероятностью. Наблюдения позволили установить общий знаменатель для семей, не выдержавших проверку временем.

//Общество

Трудовые мигранты из Украины работали в Евпатории нелегально

Трудовые мигранты из Украины работали в Евпатории нелегально

Нелегальных трудовых мигрантов из Украины нашли сотрудники Погрануправления ФСБ на строительстве объекта Федеральной целевой программы в Евпатории.

//Спорт

Появились детали первого допингового скандала на Олимпиаде-2018

Появились детали первого допингового скандала на Олимпиаде-2018

Во вторник появились детали первого допингового скандала на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Речь идет о японском шорт-трекисте Кеи Саито, которого ранее отстранили от соревнований.

//Общество

Минкультуры планирует расширить производственные павильоны "Союзмультфильма"

Минкультуры планирует расширить производственные павильоны "Союзмультфильма"

Министр культуры России обратился в Росимущество с просьбой о передаче в ведение "Союзмультфильма" всего здания на улице Академика Королева. Производственные павильоны киностудии "Союзмультфильм" планируют расширить

//Хайтек

Подлинность новых купюр поможет определить приложение для смартфонов

Подлинность новых купюр поможет определить приложение для смартфонов

Сотрудники пермской фабрики "Гознак" разработали мобильное приложение, с помощью которого можно распознать подлинность новых купюр достоинством в 200 и 2000 рублей

//Общество

Первый в России проект по организации досуга пенсионеров стартует в Москве

Первый в России проект по организации досуга пенсионеров стартует в Москве

В скором времени в Москве стартует первый масштабный проект в стране, целью которого является организация досуга граждан пенсионного возраста. В пилотном режиме программа будет запущена уже в этом году.

//Расследования

Запись последнего полета Ан-148 сохранилась на параметрическом самописце

Запись последнего полета Ан-148 сохранилась на параметрическом самописце

Днем во вторник, 13 февраля, появилась информация о том, что на бортовом самописце самолета Ан-148, который два дня назад потерпел крушение в Подмосковье, сохранилась запись его последнего полета.

//Общество

В Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина

В Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина

Во вторник, 13 февраля, в Кремле рассказали о самочувствии президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее стало известно, что глава государства принял решение перенести целый ряд мероприятий.

//Экономика

В ЦБ рассказали, какую сумму хакеры украли за прошлый год

В ЦБ рассказали, какую сумму хакеры украли за прошлый год

Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал, какую сумму хакерам удалось украсть за 2017 год. Выяснилось, что "компьютерные гении" осуществили 11 успешных атак на российские банки.

//Шоу-бизнес

Кашпировский будет судиться с Первым каналом из-за шутки Урганта

Кашпировский будет судиться с Первым каналом из-за шутки Урганта

Психотерапевт Анатолий Кашпировский намерен отсудить у Первого канала 500 тысяч рублей за оскорбление, которое ему нанес телеведущий Иван Ургант. Недавно в телешоу прозвучала неудачная шутка.

//Общество

СМИ узнали о способном «уничтожить всю Европу» секретном оружии России

СМИ узнали о способном «уничтожить всю Европу» секретном оружии России

Российская Федерация в настоящее время испытывает новое секретное оружие, которое «способно уничтожить всю Европу». Соответствующее утверждение содержится в статье, появившейся в британских СМИ.

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